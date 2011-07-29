Дефолт США приближается

Затянувшиеся переговоры по потолку госдолга уже нанесли ущерб американский экономике, заявил официальный представитель Белого дома Джей Карни.

"Мы обеспокоены, так как есть определенные свидетельства того, что экономика пострадала от неуверенности, созданной процессом этих переговоров. Некоторый ущерб был нанесен", - цитирует РИА "Новости".

США преодолели 16 мая потолок госдолга, определенный конгрессом в прошлом году - 14,3 трлн. долл. Дефолт может произойти уже после 2 августа, если конгресс не проголосует за повышение предельного уровня. Белый дом предлагает повысить его на 2,4 трлн. долл. По итогам 2011 финансового года бюджетный дефицит США, согласно прогнозам, составит около 1,5 трлн. долл.

Конгресс требует от Белого дома сократить расходы на реформу здравоохранения, систему социального страхования и провести ревизию расходов на программы социальной медицинской помощи Medicaid и Medicare.

Обама уже заявил, что готов уступить республиканцам и согласиться на краткосрочное повышение потолка госдолга, если конгресс согласится на план существенного сокращения бюджетного дефицита. Согласно этому плану, США смогут в течение десяти лет сократить бюджетный дефицит почти на 4 трлн долл.

В то же время администрации удалось настоять на своей идее увеличения некоторых налоговых сборов: план, предложенный переговорной группой, предусматривал повышение доходов бюджета за счет отмены части налоговых льгот для богатых граждан.

Этот пункт вызвал наибольшее недовольство республиканцев, традиционно представляющих интересы наиболее обеспеченных слоев населения и крупного бизнеса. Они до сих пор не дали окончательного ответа, а лишь предложили временно поднять потолок госдолга на полгода.

В среду минфин США в очередной раз напомнил, что если партии не договорятся, то США со 2 августа не смогут дать гарантии по своим международным обязательствам, а само министерство не сможет оплачивать счета правительства.