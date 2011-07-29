Качинский: Туск боится признать свою вину за Смоленскую катастрофу

Глава польского правительства Дональд ТУСК боится признать свою вину за Смоленскую авиакатастрофу, которая унесла жизни 96 польских граждан, в том числе Президента Польши Леха Качинского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня глава крупнейшей польской оппозиционной партии “Право и справедливость”, родной брат трагически погибшего Президента Ярослав КАЧИНСКИЙ.

“У главы правительства Д.ТУСКА не хватает смелости взять на себя ответственность за Смоленскую катастрофу, и он пытается ее переложить на других”, - сказал Я.КАЧИНСКИЙ, которого цитирует пресс служба партии.

Он также отметил, что именно глава польского правительства не позаботился о том, чтобы поляки могли принять участие в расследовании причин этой трагедии, и не встал на защиту генерала Анджея Блазика, которого россияне обвинили в давлении на пилотов.

Согласно сообщению пресс-службы, Я.КАЧИНСКИЙ пообещал выяснить причины Смоленской катастрофы.

По данным польских СМИ, Я.КАЧИНСКИЙ подробно не комментировал обнародованный сегодня польской правительственной комиссией отчет причин Смоленской катастрофы, ограничившись коротким заявлением.

Как сообщалось, Я.КАЧИНСКИЙ с момента катастрофы 10 апреля 2010 года заявлял, что моральную и политическую ответственность за нее несет Д.ТУСК из-за того, что он согласился разделить визит премьера и Президента на мероприятия к 70-й годовщине Катынской трагедии.

Д.ТУСК вместе с Владимиром ПУТИНЫМ принял участие в этих мероприятиях на три дня раньше катастрофы.

Представители партии “Право и справедливость” ранее называли фальсификацией российский отчет причин Смоленской катастрофы и заявляли, что сомневаются в объективности отчета польской правительственной комиссии.

Партия планирует представить собственный отчет в сентябре этого года.