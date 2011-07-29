Российский центробанк не верит в дефолт США

Банк России по-прежнему не верит в возможность технического дефолта по госбумагам США и не намерен резко менять валютную структуру резервов, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

США, напоминает РИА "Новости", после 2 августа могут объявить технический дефолт, если конгресс не проголосует за повышение потолка госдолга. В четверг наступает крайний срок, который президент Барак Обама назначил представителям обеих партий для выработки мер предотвращения дефолта. Если до 2 августа решение не будет найдено, США также могут лишиться наивысшего кредитного рейтинга.

"Мы с вероятностью 99,9% вообще не ждем с этой стороны никаких проблем", - сказал Швецов в интервью Reuters, добавив, что ЦБ, скорее, беспокоит способность политиков США принять решение в отношении сокращения дефицита бюджета в долгосрочной перспективе.

Проблема госдолга превратилась в рычаг для реализации одной из партий своих идей по сокращению дефицита, отмечает он.

Швецов считает, что даже в случае снижения рейтинга госбумаги США останутся эталоном для инвесторов. "США все равно останется бенчмарком. Если не будет страны, где есть государственный долг с рейтингом "ААА", значит лучшая страна будет с рейтингом "АА", - сказал зампред ЦБ.

Глава департамента операций на финансовых рынках ЦБ Александр Каштуров считает, что у России нет повода менять валютную структуру международных резервов, превышающих 530 миллиардов долларов: "США не являются страной, у которой сегодня плохая экономика. Это диверсифицированная экономика с накопленным долгом. Говоря о наших решениях, мы не видим причин что-либо резко делать с нашим портфелем", - считает он.

Преимущество госдолга США, пояснил Каштуров, в наличии огромного рынка: "Всегда можно купить Treasuries и продать, что самое главное".