ООН: как становятся беженцами

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу ГУТЕРРИШ заявляет, что факторов вынужденного перемещения людей становится все больше.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе общественной информации Регионального Представительства УВКБ ООН по случаю 60-летия Конвенции о беженцах, которое отмечается сегодня.

"Факторов вынужденного перемещения людей становится все больше. Люди лишаются корней не только вследствие конфликтов и преследований, но и из-за крайнего обнищания и изменений климата. Эти факторы становятся все более взаимосвязанными", - сказал А.ГУТЕРРИШ.

В ООН отмечают, что из Сомали, начиная с января этого года, более 170 тысяч людей сбежали в соседние страны, называя причинами побега голод, засуху и отсутствие безопасности. До 1 миллиона людей покинули погруженную в войну Ливию; среди них - не только беженцы и искатели убежища, но и экономические мигранты, которые ищут в других странах лучшей жизни.

"Нам нужны границы, которые способствовали бы защите людей, опасающихся за свою жизнь или свободу, - такие люди должны иметь возможность и в дальнейшем беспрепятственно находить такую защиту", - сказал А.ГУТЕРРИШ.

По его словам, необходимо найти новые способы заполнения все более очевидных пробелов в международной системе защиты и распространять ценности толерантности и принятия, а не страха и подозрительности.

В ООН также отмечают, что из всех беженцев мира четыре пятых живут в развивающихся странах, а недавние события в Сомали, Ливии и Кот-д’Ивуаре увеличили эту нагрузку. Тунис и Египет приняли массовый поток беглецов из Ливии – во время неспокойной „арабской весны”. Либерия стала пристанищем для более 150 тысяч выходцев из Кот-д’Ивуара, которые бежали от послевыборного насилия и до сих пор нестабильной ситуации, которая сложилась в их стране.

Для сравнения, 27 стран Европейского Союза вместе получили в прошлом году немногим больше 243 тысяч просьб о предоставлении статуса беженца, или около 29% от общего количества заявлений, поданных во всем мире.

„Европа имеет обязательства перед этими людьми, перед всеми беженцами и перед собой: сохранить ценности, закрепленные в Конвенции о статусе беженцев 1951 года", - сказал Верховный комиссар ООН, отметив, что Евросоюз имеет возможность увеличить свою долю ответственности относительно беженцев и искателей убежища.

В ООН сообщили, что в декабре Агентство ООН по делам беженцев проведет совещание министров стран-участниц Конвенции 1951 года. Государства смогут снова подтвердить свои обязательства, взятые в рамках Конвенции как ключевого инструмента для защиты беженцев, и предложить конкретные действия для решения проблем беженцев и лиц без гражданства. На встрече будут также искать пути преодоления пробелов в системе защиты в условиях изменчивой ситуации вынужденного перемещения.

Официально Конвенция ООН о статусе беженцев была принята 28 июля 1951 года с целью решения проблемы беженцев, которая сложилась в Европе после Второй мировой войны. Это всемирное соглашение дает определение того, кого можно считать беженцем – это лицо, которое имеет обоснованный страх преследования по признаку расовой принадлежности, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических взглядов, – и определяет права и обязанности беженцев и стран, которые их принимают.