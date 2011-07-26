В Китае в результате взрыва в гостинице пострадали 13 человек
08:58, 26 июля 2011Мир
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Взрыв произошел во вторник утром в гостинице "Цзиньлун" ("Золотой дракон") в специальном административном районе КНР Аомэнь (Макао), 13 человек получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.
Взрыв произошел около 7 часов утра по местному времени, взрывная волна выбила стекла у главного входа в здание. Пожарные предполагают, что причиной взрыва могла быть утечка газа.
По информации местной полиции, восемь раненых госпитализированы, их состояние стабильное.
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