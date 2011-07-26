В Китае в результате взрыва в гостинице пострадали 13 человек

Взрыв произошел во вторник утром в гостинице "Цзиньлун" ("Золотой дракон") в специальном административном районе КНР Аомэнь (Макао), 13 человек получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Взрыв произошел около 7 часов утра по местному времени, взрывная волна выбила стекла у главного входа в здание. Пожарные предполагают, что причиной взрыва могла быть утечка газа.

По информации местной полиции, восемь раненых госпитализированы, их состояние стабильное.