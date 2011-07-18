Из России несет массу нечистот в Сумскую область

В результате аварии на очистных сооружениях города Курск (Россия) произошел массовый выброс неочищенных сточных вод в реку Сейм, которая несет их в Сумскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил сайт сумского еженедельника «Ваш шанс».

В результате аварии погиб активный ил, используемый для очистки, и неочищенные стоки продолжают попадать в Сейм.

По информации еженедельника, ниже места аварии специалисты обнаружили повышенную концентрацию аммиака и случаи гибели рыбы. Других вредных химических соединений и патогенных микроорганизмов в реке пока не выявлено.

По данным еженедельника, чтобы вырастить новый слой активного ила, который очищал бы стоки, требуется не меньше трех недель. Пока оперативный штаб российского МЧС принял решение уменьшить объемы сброса сточных вод.