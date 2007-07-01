Бжезинский: Джорджу Бушу не следовало приглашать Путина домой

Бывший советник президента США Джимми Картера по национальной безопасности Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ не одобряет решение Джорджа БУША принять Владимира ПУТИНА в имении своей семьи в Кеннебанкпорте.

Переговоры президентов России и США пройдут 1-2 июля.

«Русские воспользовались войной в Ираке и имеют сейчас гораздо больше влияния (в мире – УНИАН). Они знают, что мы в них нуждаемся, - заявил З.БЖЕЗИНСКИЙ в воскресенье в эфире телекомпании CNN. - Мы игнорируем то, что они делают с нами».

«Принимать ПУТИНА в этом контексте нелепо - внешняя политика не делается межличностной театральностью или прогулками на лодке на курорте. Она требует серьезных переговоров и понимания вопросов, по некоторым из которых мы соглашаемся и по части из которых у нас есть разногласия. Кеннебанкпорт не является местом для этого», - считает политик.

Газета "Вашингтон пост" напоминает, что В.ПУТИН стал первым зарубежным лидером, которого нынешний президент США Дж.БУШ-младший пригласил для переговоров в имение своей семьи в Кеннебанкпорте (штат Мэн), где живут его отец, экс-президент США Джордж БУШ-стaрший, и мать - бывшая первая леди США Барбара БУШ.

По данным президентской библиотеки, в Колледж Стейшн под Хьюстоном (штат Техас), в годы своего президентства и после ухода из Белого дома Дж.БУШ-старший принимал у себя в Кеннебанкпорте как официально, так и неофициально многих известных людей, включая премьер-министра Великобритании Джона МЕЙДЖОРА, премьер-министра Израиля Ицхака РАБИНА, премьера Японии Тошики КАЙФУ, премьера Канады Брайана МАЛРУНИ, премьера Дании Пола ШЛУТЕРА, короля Иордании ХУССЕЙНА, президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА, а также таких лидеров как Маргарет ТЭТЧЕР, Лех ВАЛЕНСА, Вацлав ГАВЕЛ, Михаил ГОРБАЧЕВ и многих других.