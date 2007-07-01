В Лондоне начался грандиозный концерт ко дню рождения принцессы Дианы

На лондонском стадионе "Уэмбли" стартовал грандиозный концерт в память о принцессе Уэльской Диане.

Концерт, который, как ожидается, продлится около шести часов, приурочен ко дню рождения покойной принцессы - 1 июля ей бы исполнилось 46 лет.

Кроме того, в 2007 году отмечается десять лет гибели принцессы Уэльской. Главными организаторами события стали сыновья Дианы - принцы Уильям и Гарри.

До последнего момента немало хлопот организаторам доставляла погода: с утра шел сильный дождь, однако перед началом концерта, словно по заказу, тучи разошлись, и выглянуло солнце.

Трибуны 90-тысячного стадиона открыты всем капризам переменчивой британской погоды. Зонты на трибуны проносить запрещено, поэтому в случае дождя люди вынуждены обходиться куртками и плащами-дождевиками.

В связи с последними событиями в Великобритании, где за последние три дня было предпринято несколько попыток терактов, при входе на "Уэмбли" значительно усилили меры безопасности.

Ожидается, что в сегодня вечером на сцену выйдут такие артисты, как Брайан ФЕРРИ, Эндрю Ллойд УЭББЕР, Род СТЮАРТ, Том ДЖОНС, Уилл ЯНГ, Нелли ФУРТАДО, группы "Duran Duran", "Take That", "Status Quo" и "Supertramp", солисты Английского национального балета и другие.

Сэр Элтон ДЖОН планирует исполнить во время концерта свою знаменитую песню "Свеча на ветру" ("Candle In The Wind"). Посвященная изначально Мэрилин Монро, песня была переписана в память о Диане и стала самым продаваемым синглом в Великобритании за всю ее историю. Э.ДЖОН исполнял эту песню на похоронах принцессы Уэльской.

Все вырученные от концерта средства планируется пустить на благотворительность - в те организации, которые поддерживала Диана и которые сейчас поддерживают ее сыновья.