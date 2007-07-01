Судан - не Ирак

Президент Судана Омар аль-Башир предостерег западные страны от использования при разрешении кризиса в Дарфуре, где с 2003 года продолжается гражданская война, методов, применявшихся США в Ираке, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на арабские СМИ.

"Запад устроил возню вокруг кризиса в Дарфуре из-за своих корыстных интересов в отношении нефтяных запасов, которыми богат Судан. США хотят совершить в Судане те же ошибки, которые они совершили в Ираке", - заявил аль-Башир в интервью иностранным журналистам накануне открытия в столице Ганы Аккре шестимесячного саммита Африканского союза (АС), в котором суданский лидер не примет участия.

По его словам, ситуация на западе страны постепенно нормализуется, и большая часть Дарфура уже безопасна для населения.

"Беженцы добровольно возвращаются в свои деревни, потому что чувствуют, что это стало безопасным", - сказал президент страны.

Он также отметил, что в настоящее время власти Судана обеспокоены лишь массовыми кражами, грабежами и мародерством в Дарфуре. Однако с этими явлениями, по словам аль-Башира, успешно борется суданская полиция.

Под сильным международным давлением 12 июня Хартум согласился на размещение в зоне внутреннего конфликта в Дарфуре совместных сил ООН и Афросоюза, численность которых будет достигать 20 тысяч военных, а ежегодный бюджет составит около миллиарда долларов. До этого Судан категорически отказывался разрешить нахождение на своей территории иностранных войск.

Гражданская война в Дарфуре продолжается с февраля 2003 года. За это время в мятежной провинции из-за непрекращающегося насилия, по данным ООН, погибли порядка 200 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами.