Польша будет строить стадионы для Евро-2012 без помощи ЕС

Польские стадионы для проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года будут построены без фондов Европейского Союза. Об этом польскому изданию «Пульс Бизнеса» сообщила директор Департамента внедрения программ регионального развития при Министерстве регионального развития Польши Анна СЕЙДА (Anna Siejda). По ее словам, этот вопрос одобрен в Министерстве. В соответствии с требованиями УЕФА, в Польше стадионы должны быть готовы в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, четыре главных стадиона для проведения Евро-2012 в Польше будут стоить около 3 млрд. злотых (свыше 1 млн. долларов США). Больше всего - почти 1,25 млрд. злотых - будет потрачено на строительство варшавского Национального центра спорта на месте теперешнего Стадиона Десятилетия.

В то же время, городские председатели Познани и Гданьска заявляют, что строительство стадионов будет финансироваться из центрального бюджета Польши и благодаря бизнес программам. По словам заместителя городского председателя города Познань Мацея ФРАНКЕВИЧА, город хочет, чтобы оператором стадиона после строительства стал коммерческий союз, который приобщится к инвестициям, чтобы через 20 лет еще иметь от него пользу.

Власти города Гданьска ожидают, что 45-50% из необходимых для строительства стадиона Baltic Arena средств (670 млн. зл.) будет предоставлено частными инвесторами. Взамен они могут получить землю вблизи стадиона или в других частях города.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ на пресс-конференции по результатам заседания исполкома УЕФА в Кардиффи (Великобритания) сообщил, что Украина и Польша победили в конкурсе за проведение финала Чемпионата Европы по футболу 2012 года.