Заключенным в Эстонии будут платить за изучение государственного языка

Правительство Эстонии приняло решение о выплате денежных средств заключенным, которые успешно изучают государственный язык и не пропускают занятий без уважительных причин, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

Согласно этому решению, начиная с 1 сентября нынешнего года, около 100 заключенных начнут изучать эстонский язык на специально организованных для них четырехмесячных курсах. Им будут ежемесячно платить по 1,08 тысячи крон (около 70 евро).

Вместе с тем, отмечается, что полное вознаграждение будут выплачивать лишь тем, кто освоит не менее 51% объема материала, составленного учебным заведением или учителем. Если же заключенный хотя бы раз в месяц пропустит занятие, текущие средства ему выплачивать не будут.

Каждый месяц отбывающему наказание в тюрьме будут выдавать 30% начисленной суммы, а остальные деньги - переводить на его персональный счет, доступ к которому заключенный получит лишь в случае успешного прохождения курса.

Общие правила оплаты обучающимся за решеткой взрослым приводятся в утвержденной минувшей зимой парламентом поправке к Закону о тюремном заключении.

Соответствующие положения исходят из европейских пенитенциарных правил, согласно которым заключенные не должны страдать экономически, поэтому получение образования в условиях тюрьмы должно приравниваться к работе.