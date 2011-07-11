В России в результате аварийной посадки Ан-24 погибли 7 человек (фото)
12:53, 11 июля 2011Мир
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Рейс Томск – Сургут
В Томской области России в результате аварийной посадки самолета Ан-24 погибли 7 человек.
Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.
В Томской области в 1 км от мыса Медведева совершил аварийную посадку самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», совершавший рейс Томск – Сургут. На борту судна находилось 33 человека, 7 из которых погибли, говорится в сообщении.
По предварительным данным, авария произошла из-за возгорания двигателя.
Фото с сайта Агентство новостей ТВ 2
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