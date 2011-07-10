Глава американской армии находится в Китае

Председатель Объединенного комитета начальников штабов американской армии адмирал Майк Маллен находится с четырехдневным визитом в Китае, где проведет переговоры со своим китайским коллегой генералом Ченом Биндэ, сообщает Радио Свобода.

Сегодня по прибытии в Пекин адмирал Маллен призвал Китай использовать близкие отношения с Пхеньяном для стабилизации ситуации в тихоокеанском регионе. Маллен отметил, что США не намерены сдерживать рост китайского влияния, однако не планируют отказываться от своей роли в регионе.

Среди других вопросов, которые будут обсуждаться на переговорах, - территориальные споры в Южно-Китайском море и проблема Тайваня.