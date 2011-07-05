В Польше 4 генеральных консульства Украины и 7 почетных

Министры иностранных дел Украины и Польши Константин ГРИЩЕНКО и Радослав СИКОРСКИЙ завтра в польском городе Бидгощ откроют Почетное консульство Украины.

Об этом УНИАН сообщила представитель пресс-службы польского МИД.

«Главный пункт программы - открытие консульства», - сказала собеседница агентства, комментируя завтрашнюю встречу министров

По ее словам, министры также планируют провести короткую рабочую встречу и короткую пресс-конференцию.

По данным Посольства Украины в Варшаве, в Польше действуют 4 генеральных украинских консульства (кроме столицы, также в Кракове, Гданьске и Люблине) и 7 почетных консульств (во Вроцлаве, Познани, Щечине, Ряшеве, Зеленой Гуре, Хелме и Перемышле).

Справка УНИАН. Город Бидгощ, который расположен в центрально-северной части Польши, занимает восьмое место в стране по количеству населения: почти 360 тысяч человек. В этом городе родился и жил Р.СИКОРСКИЙ.