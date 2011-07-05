За восемь лет в Ираке погибли 365 журналистов

Со времени американского вторжения в Ирак в марте 2003 года в стране погибли 365 журналистов.

Как передает РИА «Новости», об этом говорится в опубликованном докладе Союза журналистов Ирака (СЖИ).

Относительное улучшение ситуации в области безопасности в последнее время в большинстве районов Ирака не положило конец насилию в отношении журналистов, говорится в докладе.

Как отмечает СЖИ, последней жертвой стал сотрудник телеканала "Афак" Алля Абед аль-Мухсин, убитый выстрелом из пистолета 23 июня. Всего за первую половину 2011 года погибли семь иракских журналистов.

По данным Союза журналистов Ирака, из общего числа погибших журналистов 172 стали жертвами взрывов и терактов, 169 были убиты вооруженными боевиками, 22 - американскими войсками и еще два - иракской армией.

Несмотря на декларированную после падения режима Саддама Хусейна свободу СМИ, журналисты в Ираке, как сообщил декан факультета журналистики Багдадского университета Казым аль-МУГДАДИ, подвергаются преследованию за профессиональную деятельность и со стороны властей.

"Четверо наших коллег в Курдистане и один в провинции Мисан на юге Ирака содержатся в тюрьмах за то, что они раскрыли дела, связанные с коррупцией в этих районах", - сказал аль-МУГДАДИ.

Тот факт, что большая часть виновных в преступлениях, совершенных против журналистов, до сих пор не найдены и не привлечены к ответственности, отмечается в докладе СЖИ, заставляет усомниться в серьезности властей в том, что касается защиты "голоса народа".