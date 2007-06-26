Британский экс-премьер получит новую работу в Иерусалиме

Участникам проходящего в Иерусалиме саммита "квартета" по ближневосточному урегулированию удалось достичь соглашения по кандидатуре Тони Блэра, который, уйдя с поста премьер-министра, будет назначен специальным представителем "четверки" в регионе, передает агентство Associated press co ссылкой на неназванного представителя США.

Официально о назначении Тони Блэра на новый пост члены ближневосточного квартета - ООН, США, Россия и ЕС - намерены объявить в среду, 27 июня: проекты соответствующих заявлений проходят согласование.

Напомним, ранее идею создать новый пост выдвинул сам Блэр, которого поддержал президент США Джордж Буш. Однако, по данным газеты Haaretz, против назначения ранее выступала Россия. Вместе с тем, как отмечает издание, накладывать вето на это решение российская сторона не собиралась.

Против высказывался также и верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики в области безопасности Хавьер Солана, который посчитал, что введение новой должности будет отвлекать от его собственных усилий в области ближневосточного урегулирования.

Сам Блэр на пресс-конференции в Лондоне заявил, что "каждый, кто заботится о крепком мире и стабильности на планете, знает, что решение израильско-палестинской проблемы на долговременной и прочной основе является существенным". "Как я уже неоднократно говорил, я сделаю все, чтобы помочь ее урегулировать", - подчеркнул он.

Дипломаты отмечают, что если новая должность будет введена, то деятельность Блэра будет сосредоточена на улучшении управления в палестинской администрации, а переговоры между палестинцами и израильтянами в сферу его обязанностей входить не будут. Однако не исключают также и того, что спецпредставитель "квартета" займется переговорами с ХАМАСом. По некоторым данным, офис Блэра будет располагаться либо в Иерусалиме, либо в Рамалле.

Лента.ру