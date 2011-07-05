Польша не успевает к Евро-2012 с половиной дорог

Польша к финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году не успевает построить половину из ранее планируемых к сооружению дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила польская Gazeta Wyborcza со ссылкой на рапорт польской автомобильной администрации (GDDKiA).

Газета отметила, что в 2008 году министр инфраструктуры Цезарий ГРАБАРЧИК обещал к июню следующего года построить в стране дополнительно 900 километров автострад и 2,1 тыс. километров экспресс-дорог.

«К сожалению, планы автострад уменьшились на 200 километров, а экспресс-дорог - более, чем наполовину. Это только начало поражений. Сейчас вовремя может быть не введена в эксплуатацию половина всех сооружаемых к Евро-2012 дорог», - пишет газета.

По ее данным, в случае реализации первоначальных планов в Польше в европейскому футбольному чемпионату должно было быть более 1600 километров автострад и 2,4 тыс. скоростных дорог.

Представитель GDDKiA назвал причиной задержек срыв графиков подрядчиками, ошибки в проектировании, трудности с выделением земельных участков, финансовые трудности, а также плохие погодные условия.

Как сообщал УНИАН, польские власти оценивают затраты на подготовку к Евро-2012 в около 30 млрд. долларов, большую часть которых планировалось потратить на инфраструктурные проекты, в первую очередь, строительство дорог.