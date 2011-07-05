Северному потоку перекрыли выход в Европу

Высший административный суд Люнебурга (Нижняя Саксония, Германия) приостановил строительство отдельных участков немецкого газопровода NEL, который должен соединить российский "Северный поток" с газотранспортной системой Европы. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Решение суда было вынесено по ходатайству 18 жителей города Винзен-на-Луэ, которые выступили против прокладки газопровода через их город. Суд удовлетворил это требование. NEL должен был пройти в 30-50 метрах от жилых домов, тогда как ряд экспертов высказывались за то, чтобы в радиусе 350 метров от газопровода не было построек.

Данный маршрут, как пишет "Коммерсантъ", спланировало местное земельное ведомство. Теперь чиновникам, а также консорциуму компаний, строящих газопровод - E.On Ruhrgas, Wingas и Gasunie, предстоит совместно представить альтернативные варианты прокладки трубы. В какие сроки это должно быть сделано, не сообщается. Впрочем, строительство других участков NEL продолжается.

По информации Ленты.ру, NEL является одним из газопроводов (второй - OPAL, пропускная мощность - 36 миллиардов кубометров газа в год), который должен связать российский подводный газопровод Nord Stream с ГТС Европы. Его мощность должна составить 20 миллиардов кубометров в год. Данная труба пройдет от немецкого Грайфсвальда (точка выхода "Северного потока" на берег Балтийского моря) по северной части Германии до Редена, где находится крупнейшее в Западной Германии хранилище газа. По NEL российский газ должен поступать не только потребителям Германии, но далее в Данию, Голландию и Бельгию.

Общая протяженность "Северного потока", который соединит Россию и Германию через Балтику, составит 1224 километра. Проект, как ожидается, снизит стоимость поставок газа из России в ЕС, так как газопровод не проходит по территории стран-посредниц. Первая нитка газопровода, который строит "Газпром" совместно с E.On Ruhrgas, Wintershall, Gasunie и GDF Suez, будет введена в техническую эксплуатацию осенью 2011 года. Первые поставки газа потребителям запланированы на начало 2012 года.

Мощность первой нитки газопровода, как ожидается, не превысит 27 миллиардов кубометров газа в год, а запланированную мощность в 55 миллиардов кубометров "Северный поток" должен набрать после завершения второй нитки.