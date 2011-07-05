Умер Отто фон Габсбург

4 июля в возрасте 98 лет умер самый старший сын последнего правящего императора Австро-Венгрии Карла фон Габсбурга - Отто фон Габсбург.

Об этом УНИАН сообщили в Ивано-Франковском Фонде имени короля Юрия, ссылаясь на пресс-службу Фонда Габсбургов.

Отто фон Габсбург умер у себя дома в Пекинге на Штарнбергском Озере (Бавария, Германия).

Он был долгосрочным депутатом Европарламента и почетным президентом Международной паневропейской унии. С 1979 по 1999 год представлял в Европарламенте Христианско-социалистический союз.

Отто фон Габсбург родился 20 ноября 1912 года в Райхенау (Нижняя Австрия) в семье эрцгерцога Карла и эрцгерцогини Циты. После падения монархии Габсбургов семья была изгнана в Швейцарию, позже - на остров Мадейра, где император Карл умер 1 апреля 1922 года.

Отто фон Габсбург считался ожесточенным врагом национал-социалистов и пытался навредить присоединению Австрии к немецкому рейху. Перед тем, как немецкие войска оккупировали Австрию, он выехал в США.

После Второй мировой войны Отто фон Габсбург вернулся в Европу и жил в Пекинге, активно участвовал в европейской политике и пытался ускорить распространение Евросоюза на восток.

В 2006 году Отто фон Габсбург посетил Украину, побывал в Черновцах, Коломые, Ивано-Франковске и Киеве. По представлению Министерства иностранных дел Украины награжден орденом Ярослава Мудрого. Он тогда отмечал: «Европа не будет до конца Европой, пока в совместных процессах не начнет принимать участие Украина».

Отто фон Габсбург был женат на принцессе Регине фон Саксен-Майнинген, которая умерла в феврале 2010 года. Супруги с 1954 года проживал в Пекинге, у них было семь детей, 22 внука и два правнука.

Отто фон Габсбург будет похоронен в Вене, в Склепе капуцинов, в императорском склепе династии Габсбургов.