Обама угостил военнослужащих гамбургерами, хот-догами и мороженым

Президент США Барак ОБАМА отметил национальный праздник США - День независимости - в компании военнослужащих, угостив их гамбургерами, хот-догами и мороженым.

Как сообщает РИА «Новости», в Белый дом 4 июля вечером по приглашению главы государства и его супруги Мишель ОБАМЫ приехали более тысячи военнослужащих с детьми. Для них повара Белого дома приготовили бургеры, хот-доги, кукурузу и мороженое. Помимо традиционной колы, гостям предлагались на выбор несколько сортов вина и пива.

Развлекали военнослужащих и их семьи, помимо хозяев Белого дома, музыканты. В программу концерта, в частности, были включены выступления известного американского певца Амоса ЛИ и рок-группы Train.

Б.ОБАМА выступил с традиционной речью, поблагодарив своих гостей и их родных за те жертвы, на которые им приходится идти ради благополучия и спокойствия всего народа.

Он также пообещал заботиться о военных - как во время их службы, так и после ее завершения.

Закончился вечер праздничным фейерверком. В отличие от некоторых других городов США, где фейерверки были запрещены из-за опасности пожаров, в столице отменять салют не стали.

Вашингтон отпраздновал 4 июля традиционно: небольшим парадом марширующих оркестров и фестивалями в разных точках столицы и ее окрестностей.