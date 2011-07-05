Избран новый глава Страсбургского суда

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в понедельник выбрал нового председателя - 57-летнего британца сэра Николаса БРАТЦА (Nicolas Bratza), который до этого был заместителем главы ЕСПЧ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз суда.

Н.БРАТЦА, избранный тайным голосованием 47 судей, начнет исполнять свои обязанности с 4 ноября 2011 года. На этом посту он сменит француза Жан-Поля КОСТА, возраст которого достиг 70 лет - предельно допустимого для этой должности, по правилам Европейской конвенции по правам человека.

Н.БРАТЦА изучал в Оксфордском университете юриспруденцию, а после выпуска из университета работал адвокатом. В 1998 году стал судьей Европейской комиссии по правам человека, а с начала 2007 года был заместителем председателя Страсбургского суда.

1 июля т.г. нынешний председатель ЕСПЧ Ж.-П.КОСТА побывал в Киеве, где встретился, в частности, с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, председателем парламента Владимиром ЛИТВИНЫМ, министром юстиции Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ и председателем Верховного Суда Украины Василием ОНОПЕНКО.