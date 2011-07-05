Еврокомиссия предлагает упростить макрофинансовую помощь соседям

Еврокомиссия предлагает упростить процесс принятия решений по предоставлению макрофинансовой помощи соседям.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение Еврокомиссия приняла сегодня, одобрив соответствующее предложение.

Пресс-служба Еврокомиссии в своем сообщении для прессы, в частности, отметила, что предоставление макрофинансовой помощи третьим странам на сегодня не всегда является эффективным инструментом, поскольку процесс принятия решения занимает достаточно длительное время, так как свое позитивное мнение по каждому случаю должны высказать Совет ЕС и Европарламент.

В связи с этим Еврокомиссиия предложила передать ей право принимать решение по предоставлению макрофинансовой помощи соседям под контролем Комитета представителей стран-членов ЕС.

В предложении Еврокомиссии отмечается, что такой упрощенный подход будет применяться только при рассмотрении вопросов предоставления макрофинансовой помощи странам-кандидатам и потенциальным кандидатам в члены ЕС, а также странам-участницам Европейской политики соседства, включая страны Южного Кавказа.

Для всех остальных стран предполагается сохранить существующую сейчас процедуру совместного принятия решений Европарламента и Совета ЕС по каждому случаю.

С момента начала предоставления макрофинансовой помощи в 1990 году в целом такую помощь получили 23 страны на общую сумму в 7,4 млрд. евро.