Fitch повысило рейтинг Румынии

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Румынии до уровня "ВВВ-" с "ВВ+", а долгосрочный РДЭ в местной валюте - до "ВВВ" с "ВВВ-" со стабильными прогнозами по обоим рейтингам, сообщает РИА "Новости".

Потолок для рейтингов был поднят до "ВВВ+" с "ВВВ", краткосрочный РДЭ в иностранной валюте - до "F3" с "В".

"Повышение рейтингов отражает прогресс, достигнутый Румынией в деле восстановления экономики после финансового кризиса, который выражается в повышении уровня ВВП, хорошем уровне экспорта, а также снижении дефицита бюджета", - приводятся в сообщении слова эксперта Fitch.

С начала текущего года ВВП Румынии вырос на 1,6% в годовом исчислении. Рост показателя вызван высоким уровнем экспорта, а также снижением отрицательного сальдо текущего счета до 4,2% в 2010 году с 11,6% в 2008 году. Fitch считает, что правительству страны удастся достигнуть планируемого показателя роста ВВП в 4,9% в текущем году, что все же меньше 6,4% в прошлом году и 8,5% в 2009 году. Однако госдолг страны составлял 30,8% от ВВП к концу 2010 года, и его уровень позволяет присвоить рейтинг "ВВВ-", так как он ниже порога в 35%.

Инфляция в Румынии достигла 8,4% в мае текущего года, однако во втором полугодии она сократится, хотя и останется выше планируемого ЦБ показателя в 3%. Однако доход на душу населения и хорошие показатели снижения уровня долгов страны, а также политическая стабильность являются причиной для положительных рейтинговых действий, отмечают эксперты агентства.

В дальнейшем рейтинги могут быть повышены, если произойдут: значительный рост ВВП, приближение показателей по госдоходам к среднеевропейским, структурные реформы финансового сектора. Необходимо также избежать макроэкономических дисбалансов и проводить уверенную консолидацию бюджетных средств.

В то же время, если итоги парламентских выборов в ноябре следующего года негативно повлияют на финансовый сектор, это может привести к пересмотру рейтингов в сторону понижения, считают аналитики. Фактор внешнего влияния, в частности, проблем ряда греческих банков, которые имеют филиалы в Румынии, могут также негативно отразиться на кредитных рейтингах страны. Всего греческие финансовые организации владеют 16% банков Румынии.