Wikileaks подаст жалобу на Visa и MasterCard

WikiLeaks подаст жалобу в Еврокомиссию на компании Visa и MasterCard в ближайший четверг, если они не разблокируют поступление пожертвований в адрес ресурса, сообщает Радио Свобода со ссылкой на юриста WikiLeaks Свейн Андри Свейнссона.

Платежные системы обвинят в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и нарушении общеевропейских правил конкуренции.

Жалоба будет оформлена через две исландские компании, связанные с Wikileaks. От Visa и Mastercard потребуют возместить средства, недополученные ресурсом в результате блокирования – это около 130 тысяч евро в день.

Интернет-ресурс Wikileaks приобрел известность в прошлом году – после публикации секретных материалов о военных действиях США в Ираке и Афганистане, а также переписки американских дипломатов, содержавшей нелицеприятные характеристики иностранных партнеров.