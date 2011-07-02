В Ровно почтили память расстрелянных НКВД в июне 1941 года

В Ровно возле здания бывшей тюрьмы на центральной улице областного центра, состоялись торжественные мероприятия по почтению памяти земляков, которые были расстреляны сотрудниками НКВД в июне 1941 года после нападения Германии на СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятия были организованы по инициативе областной организации Украинской народной партии при поддержке Ровенского горсовета и общественности города.

Участники митинга, среди которых были и очевидцы тех событий, свидетельствовали, что, по архивным данным, именно в ровенской тюрьме 24-26 июня 1941 года сотрудниками советских карательных органов (НКВД) было расстреляно почти 850 заключенных. Расстрелы «чекисты» проводили как во дворе тюрьмы, так и вблизи городского кладбища «Грабник», расположенного неподалеку.

Особенно жестокой была также расправа над узниками тюрьмы в Дубно, где в ночь с 24 на 25 июня были расстреляны 527 заключенных. О тех трагических днях уже в эмиграции написал книгу воспоминаний бывший заключенный этой тюрьмы Алексей Сацюк, которому тогда чудом удалось выжить. Несколько дней назад в областной научной библиотеке состоялась презентация этой книги.

А заключенных в Остроге спасло то, что охранники той тюрьмы не захотели выполнять приказ о расстреле заключенных и разбежались.

Историк Игорь МАРЧУК, выступая на мероприятиях по почтению памяти замученных советскими карателями земляков, отметил, что согласно архивным данным, по спискам осужденных к высшей мере наказания в 1944-1945 годах в Ровенской, Дубенской и Острожской тюрьмах войска НКВД уничтожали ежемесячно до 300 украинцев. Всего в тюрьмах Ровенской области советским режимом в 1940-1950-х годах было убито и замучено около 20 тысяч украинцев.

На митинге выступили также мэр Ровно Владимир ХОМКО, председатель облорганизации УНП Светлана НИКОЛИНА, активистка общества «Просвита» Екатерина СЫЧИК, ветераны национально-освободительного движения, исследователи и свидетели тех трагических событий.

Участники мероприятий возложили цветы к мемориальной доске на стене бывшей тюрьмы и к памятнику главному командиру УПА-Север Климу Савуру, погибшему в бою с войсками НКВД недалеко от Ровно в феврале 1945 года.

Как сообщили организаторы мероприятия, его проведение планировали на 24 июня, но тогда помешал сильный ливень, внезапно начавшийся в Ровно.