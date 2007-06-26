Как плохие гномы обидели Белоснежку Меркель

Депутаты Европарламента критикуют позицию премьер-министра Великобритании Тони БЛЕРА, который в ходе заседания Совета ЕС 21-23 июня (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН), добился того, что для Великобритании соблюдение положений Хартии фундаментальных прав ЕС не будет обязательным.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорили практически все депутаты Европарламента во время заседания Комитета по вопросам конституционных дел вечером 25 июня.

“Единственный, кто проиграл в результате решения Совета ЕС, – это граждане Великобритании, которые не смогут напрямую ссылаться на Хартию. Это безобразие английской власти по отношению к своим гражданам”, - заявил депутат Элмар БРОК (группа народных партий, Германия). Он выразил убеждение, Хартия должна стать обязательным для исполнения документом, даже если, согласно мандату, предоставленному Советом ЕС Межправительственной конференции, в новом Соглашении должна содержаться только ссылка на нее.

Вице-президент Комитета по вопросам конституционных прав Йоханнес ФОГЕНХУБЕР (группа “зеленых”, Австрия) отметил, что ему было печально наблюдать за ходом переговоров.

“Я хочу поставить вопрос: политический союз, который объединяется вокруг ценностей, фундаментальных ценностей, таких как свобода, может ли такой союз позволить, чтобы один из его членов отказывался от фундаментальных ценностей?”, - задал Й.ФОГЕНХУБЕР риторический вопрос. Он выразил убеждение в том, что Евросоюз может воспринять многое, но не такое отношение британских властей к собственным гражданам.

Депутат Александер СТАББ (группа народных партий, Финляндия), комментируя результаты заседания Совета ЕС, отметил, что ему это заседание напомнило сказку о Белоснежке и семи гномах.

“Точнее, Белоснежке и четырех гномах. Белоснижкой была Ангела МЕРКЕЛЬ, которая заслуживает не только на цветы”, - сказал депутат.

По его словам, первым “плохим гномом” была Великобритания, которая отказалась от подписания Хартии фундаментальных прав. Вторым – Польша, которая не только не соглашалась с новой системой подсчета голосов в ЕС, но и использовала риторику сравнений ситуации со Второй мировой войной и экстраполяции количества населения.

“Если бы мы в Финляндии провели такую экстраполяцию, с учетом войны с Россией, Второй мировой и всех других войн, то у нас было бы не 5 млн. граждан, а 243 млн.”, - сказал А.СТАББ. (В канун заседания Совета ЕС премьер-министр Польши Ярослав КАЧИНСКИЙ в интервью польскому радио заявил, что если бы Германия не напала на Польшу в 1939 году, то сегодня население Польши составляло бы 66 млн., а не 38 млн. - УНИАН).

Третьим и четвертым “гномами” депутат назвал Нидерланды и Францию, которые также выдвигали свои требования к предложенным изменениям в Соглашение ЕС.

Как сообщал УНИАН, 23 июня около 6-ти утра по киевскому времени Совет ЕС (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) согласился созвать Межправительственную конференцию для проведения переговоров об изменениях в два основных соглашения ЕС: Соглашение о Европейском Союзе, подписанное в 1992 году в Маастрихте, и Соглашение о создании Европейского Содружества, подписанного в 1957 году в Риме. Межправительственная конференция должна до конца 2007 года согласовать и наработать окончательный вариант текста изменений, который имеет предварительное название Соглашение реформ.

Согласно мандату Межправительственной конференции, изменения в Соглашения ЕС должны основываться на усилении роли национальных парламентов, изменить систему подсчета голосов в Совете министров ЕС, создать должность Верховного представителя Союза и иностранных дел и политики безопасности, который должен в то же время быть вице-президентом Еврокомиссии.

Согласно мандату, планируется внести изменения в состав Европарламента, Еврокомиссии, усилить роль Президента Еврокомиссии, превратить Совет ЕС в институт и создать офис Президента, изменить систему 6-месячного президентства в Советах министров ЕС.

В соглашении ЕС также появится перекрестная ссылка на Хартию фундаментальных прав, которая, однако, не будет действовать для Великобритании, которая побаивается усиления ЕС в вопросах социальной защиты.

Справка УНИАН. Хартия фундаментальных прав ЕС устанавливает верховенство социальных прав над основным правом в большинстве стран-членов сообщества. Была принята на заседании Совета ЕС в 2000 году.