В России на шахте произошел взрыв метана: погибли 7 человек

В Воркуте (РФ) на шахте "Комсомольская" произошел взрыв метана: погибли 7 человек.

Как передает РИА «Новости», кроме того, госпитализированы четыре шахтера, один из них в крайне тяжелом состоянии.

Судьба еще троих горняков неизвестна. Поисково-спасательная операция продолжается.

Взрыв метана на шахте произошел около вчера вечером. В этот момент там находилось 277 человек, 250 из них подняты на поверхность.

Как сообщила руководитель пресс-службы компании "Воркутауголь", которой принадлежит шахта, часть рабочих осталась в шахте, чтобы помочь спасателям. На шахте дежурят медики, чтобы оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Организована горячая линия для родственников горняков, где они могут получить информацию о своих близких.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекших по неосторожности гибель двоих и более людей" Уголовного кодекса России.

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