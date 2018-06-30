Шенгенские визы оптом и в розницу

Изображая заинтересованных клиентов, журналисты обзвонили конторы, которые «помогают» открывать шенгенские визы. Все они гарантируют визу практически в любую страну Европы... Набираю номер, указанный на сайте vipvisa.com.ua/contact/, говорю, что мне необходимо открыть немецкую мультивизу. Девушка на проводе интересуется, есть ли в моем паспорте ли я какие-то шенгенские визы. Да, говорю, была одна – венгерская. О”кей, говорит она, мы вам откроем визу. С вас 500 евро, паспорт, справка с работы и справка из банка о счете, где должно быть приблизительно 500 евро. Расчет такой – 100 евро вперед, остальные – после того, как откроют визу. А могут не открыть? - спрашиваю я. Нет, у нас всем открывают, - отвечают мне.

Интересуюсь, на какую же визу я могу претендовать в немецком консульстве. Девушка говорит – ну, если у вас раньше не было немецких виз, то пока что на 30 дней пребывания, 90 дней коридор. А в следующий раз уже сможем открыть на больший срок.

- А как же анкета, приглашение от партнеров по бизнесу?

- Приглашение и анкету мы сделаем.

Ни о каких копиях трудовых, документах на имущество, страховке, бронировании гостиниц, подтверждении авиабилетов и тому подобном вообще не шла речь.

Еще мне объяснили, что клиенты этой конторы сами относят и забирают свои документы в консульства в сопровождении менеджера фирмы.

Опять набираю номер, теперь другой конторы: tour-expert.com.ua. Тут мне также обещают открыть немецкую мультивизу. Но список документов больше и приглашение из Германии также должен дать я. Я «огорчаюсь». Парнишка успокаивает, говорит, что меньше мороки с литовской визой: даете паспорт, фото, копию украинского паспорта, справку с работы, справку из банка, платите нам 950 евро, и мы вам за неделю открываем годовую мультивизу на 180 дней пребывания. В этом варианте меня «беспокоит» тот факт, что на счету должно быть 2000 евро. Ну если это так сложно, мы вам и с этой справкой поможем – утешает менеджер.

Или вот самый простой вариант: годовая виза одной из западных стран-соседок на 90 дней пребывания. Для этого достаточно 600 евро и минимум документов, безо всяких приглашений. Вот только делают долго – 2-3 недели.

Я обещаю подумать.

Мы сами сдадим и получим ваши документы, - на прощание обещает парнишка.

Звоню еще в одну контору: www.turmag.com.ua/, опять же, как заинтересованное в шенгенской мультивизе лицо. Очень «конкретный» менеджер сразу спрашивает – чем занимаетесь? Называю первое, что приходит в голову – продажами, работаю в фирме. Какие визы в паспорте? Была греческая и венгерская. Ну, тогда немецкую будет тяжело открыть, - говорит он, - и дорого. Вот если бы вы хорошо разбирались, скажем, в холодильных установках, то было бы проще.

Вместо этого предлагают мультивизу какой-то из соседних стран с минимумом документов: паспорт, справка из банка, справка с работы и 650 евро за услуги.

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Как показало наше небольшое расследование, сейчас за несколько сотен евро (от 200 за обычную и от 500-1000 – за многократную) можно открыть почти любую шенгенскую визу.

Где-то требуют больше документов, где-то меньше. Везде – сначала небольшая предоплата, а по факту открытия визы – окончательный расчет. И все без исключения фирмы, которые мы обзвонили (а их в Интернете – десятки), давали 100% гарантии на открытие многократной бизнес-визы.

О чем свидетельствует тот факт? Что за деньги открыть визу, даже многократную, значительно проще, чем за 35 евро, как это делают обычные туристы. А также о том, что в консульствах процветает коррупция. Интересно, какая часть из тех 500 или 1000 евро идет в карманы консульских работников?

Понятно, что в таких сделках задействованы высшие чины иностранных представительств, ведь такое не может решаться на уровне молодых женщин, которые сидят на приеме документов.

MANDRY