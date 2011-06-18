Словакия впервые направит в Афганистан 20 спецназовцев

Словакия впервые направит в Афганистан в сентябре этого года 20 спецназовцев из 5-го элитного полка специального назначения, дислоцирующего в Жилине, сообщает словацкое информагентство TASR со ссылкой на заявление министра обороны страны Любомира Галко.

"Мы впервые направим 20 спецназовцев в Афганистан, которые будут заниматься как спецоперациями, так и обучением Афганской народной армии и сил безопасности", - цитирует сообщение РИА Новости.

Согласно решению парламента Словакии, в операции ISAF в Афганистане принимает участие 346 словацких военнослужащих.

В операциях на территории Афганистана участвуют многонациональный контингент антитеррористической коалиции, который возглавляют представители командования вооруженных сил США, а также контингент Международных сил содействия безопасности в Афганистане (International Security Assistance Force - ISAF) под командованием представителей НАТО.

Основные задачи обоих контингентов, - поиск и уничтожение боевиков исламского движения "Талибан" и международной террористической группировки "Аль-Каида".