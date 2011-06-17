Астрономы наблюдают, как черная дыра засасывает звезду

Астрономы наблюдают финальные моменты жизни звезды, пожираемой черной дырой. Исследователи предполагают, что звезда оказалась в гравитационном поле черной дыры и теперь быстро теряет свою массу, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Эти заключительные моменты в жизни звезды сопровождались мощным всплеском гамма-излучения, который до сих пор наблюдается земными обсерваториями спустя два с половиной месяца после появления.

Вспышка была зафиксирована впервые космическим телескопом SWIFT, который предназначен для поиска мощных источников гамма-лучей среди миллиардов звезд. Свет от этой звезды шел до Земли 3,8 млрд. лет.

Такими вспышками обычно сопровождаются взрывы сверхновых звезд в конце срока их эволюции.

Однако этот небесный объект, впервые замеченный 28 марта этого года и получивший обозначение SW1644+57, не обладает признаками гравитационного коллапса сверхновой звезды.

За четыре часа эта вспышка четыре раза меняла свою интенсивность. Такое необычное поведение привлекло внимание исследователей.

Астрофизик доктор Эндрю ЛЕВАН из Университета Уорика в Британии и его коллеги предположили, что они наблюдают совершенно новый тип космической драмы - гибель звезды, проходящей мимо черной дыры.

Большинство наблюдаемых галактик имеют в своем центре массивные черные дыры. В тех случаях, когда они окружены газовым облаком, эта материя, падая в черные дыры под воздействием их гравитации, излучает в световом и иных диапазонах. Однако в центрах большинства галактик газ отсутствует и поэтому они невидимы для земного наблюдателя.

Присутствующие в них черные дыры становятся видимыми только в случае прохождения рядом с ними звезд или иных объектов. В этих случаях звезда теряет свою сферическую форму, удлиняется, а затем превращается в дискообразное облако вокруг черной дыры.

Звездный материал, который при этом с огромной скоростью устремляется к черной дыре, начинает испускать мощное гамма-излучение, которое обычно наблюдается на Земле в течение месяца или дольше.

Такие эпизоды, которые у астрономов получили название миниквазаров, исключительно редки: они происходят не чаще, чем каждые 100 миллионов лет в одной галактике.

Для наблюдения за объектом SW1644+57 ученые использовали самые мощные земные и космические телескопы - "Хаббл", SWFT, гамма-обсерваторию "Чандра", а также телескопы в обсерватории Кека на Гавайских островах.

Статья о результатах этих наблюдений опубликована в последнем номере журнала Science.