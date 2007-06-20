Европейцы требуют срочных мер в борьбе с глобальным потеплением (опрос)

Большинство европейцев требует, чтобы Евросоюз принял срочные мер в борьбе с глобальным потеплением, свидетельствуют результаты опроса, проведенного весной 2007 года и обнародованного европейским социологическим бюро Евробарометр в среду.

"57% опрошенных считают, что Евросоюз должен разрешить проблему глобального потепления срочным образом"", - отмечается в докладе Евробарометра.

При этом, 31% европейцев настаивает на том, чтобы действия ЕС были "очень срочными".

Среди всех жителей 27 стран ЕС, принявших участие в опросе, больше всех проблемой глобального потепления озабочены греки и киприоты - 87% из них считают, что ЕС должен принять "очень срочные меры" в борьбе с климатическими изменениями.

Такого же мнения придерживаются 76% шведов, 70% французов и 69% жителей Люксембурга. В опросе приняли участие 444,406 тысячи жителей 27 стран Евросоюза.