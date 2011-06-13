Бывший президент Польши Лех ВАЛЕНСА попал в больницу с воспалением легких.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на врачей больницы в Гданьске, куда 67-летний экс- президент был госпитализирован.

По данным агентства, Л.ВАЛЕНСА попал в больницу 9 июня с высокой температурой и жалобами на боли в желудке. После полного обследования врачи обнаружили у него пневмонию и прописали антибиотики. Бывший президент Польши останется в клинике до конца недели.

"В целом состояние пациента хорошее", - заявили врачи в Гданьске.

В 2008 году в США Л.ВАЛЕНСА перенес операцию по коронарному шунтированию.

*** Л.ВАЛЕНСА - известный общественный и государственный деятель Польши, в 1990-1995 гг. был президентом страны. Он – активист и защитник прав человека, лауреат Нобелевской премии мира за деятельность в поддержку прав рабочих. В 1980 году создал первый в Восточной Европе неподконтрольный государству профсоюз "Солидарность".