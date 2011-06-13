Ученые: Высота цунами, обрушившегося на Японию, превышала 40 метров

Высота цунами, обрушившегося на северо-восточное побережье японского острова Хонсю вслед за разрушительным землетрясением 11 марта, достигала в некоторых районах 40,5 метра, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Метеорологического агентства страны.

За прошедшие с момента трагедии три месяца ученые постоянно пересматривали свои оценки относительно возможной высоты волны, опустошившей японские прибрежные районы на многие километры вглубь острова. Сотрудники японского метеорологического агентства и сотрудники других исследовательских институтов и центров день за днем осматривают обломки зданий в пострадавших районах, производят замеры, позволяющие им хотя бы примерно восстановить картину трагических событий, произошедших в тот день.

На основании последних полученных данных ученые утверждают, что высота цунами, налетевшего на расположенный в префектуре Ивате город Мияко, составляла около 40,5 метра. Высота волны, обрушившейся на деревню Нода в той же префектуре Ивате составляла 37,8 метра, а высота цунами, разрушившего город Онагава в префектуре Мияги составляла 34,7 метра.

В настоящее время ученые пытаются понять, что именно могло привести к формированию цунами такой огромной высоты.

Землетрясение магнитудой 9,0 произошло 11 марта на северо-востоке Японии, вызвав цунами высотой более десяти метров. По данным Института географии Японии, цунами накрыло территорию общей площадью 561 квадратный километр, что соответствует 90% площади 23 специальных районов, составляющих ядро Токио. Больше половины затопленной водой территории - 327 квадратных километров - пришлось на префектуру Мияги. В результате удара стихии было разрушено более 151 тысячи строений.

После землетрясения и цунами на японской АЭС "Фукусима-1"была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС, ввести запрет на нахождение людей в зоне отчуждения, а также направить настоятельные рекомендации по эвакуации жителей ряда районов, расположенных в радиусе 30 километров и более от АЭС.

Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах.

По данным сейсмологов, повторные землетрясения магнитудой более 5,0 могут продолжаться в районе острова Хонсю еще как минимум несколько месяцев.