Польша пустит к себе американских военных

Министр обороны Польши Богдан КЛИХ и посол США Ли ФЕЙНСТЕЙН подписали в Варшаве соглашение о присутствии в Польше американских военнослужащих, которые будут обслуживать самолеты, прибывающие в Польшу на ротационной основе для проведения учений, сообщает РИА «Новости».

Первые военнослужащие из США приедут в Польшу в 2012 году, самолеты впервые прилетят в 2013-м.

В соглашении предусматривается присутствие в Польше 20 американских военнослужащих, они будут отвечать за обслуживание самолетов F-16 и С-130 Hercules и их экипажей. Самолеты будут прилетать четыре раза в год на учения из американских военных баз в Европе. О конкретном месте пребывания солдат не сообщается.

Президент США Барак ОБАМА в ходе визита в Варшаву в конце мая подтвердил, что в Польше появится подразделение американских ВВС. Ранее в СМИ сообщалось, что во время визита Б.ОБАМЫ будет объявлено о передислокации из Италии в Польшу эскадрильи истребителей F-16 и военно-транспортных самолетов Hercules.