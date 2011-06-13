США обнародуют секретные документы о войне во Вьетнаме

14:34, 13 июня 2011
Мир
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Досье Пентагона включает 7 тысяч страниц

Правительство США приняло решение полностью рассекретить так называемое досье Пентагона о войне во Вьетнаме, передает Газета.Ru со ссылкой на ВВС.

Сегодня досье Пентагона о войне, которую вели США во Вьетнаме, включает 7 тысяч страниц.

Ровно 40 лет назад,13 июня 1971 года, в газете The New York Times появился первый материал, содержавший данные секретных материалов Пентагона. Эта публикация секретных документов стала одной из самых крупных утечек секретных материалов министерства обороны США в печать.

Остановить дальнейшую публикацию материалов тогда не смог ни суд, который принял сторону редакции, ни давление со стороны властей.

Несмотря на масштабы утечки информации, досье оставалось все время засекреченным.

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