США обнародуют секретные документы о войне во Вьетнаме
Досье Пентагона включает 7 тысяч страниц
Правительство США приняло решение полностью рассекретить так называемое досье Пентагона о войне во Вьетнаме, передает Газета.Ru со ссылкой на ВВС.
Сегодня досье Пентагона о войне, которую вели США во Вьетнаме, включает 7 тысяч страниц.
Ровно 40 лет назад,13 июня 1971 года, в газете The New York Times появился первый материал, содержавший данные секретных материалов Пентагона. Эта публикация секретных документов стала одной из самых крупных утечек секретных материалов министерства обороны США в печать.
Остановить дальнейшую публикацию материалов тогда не смог ни суд, который принял сторону редакции, ни давление со стороны властей.
Несмотря на масштабы утечки информации, досье оставалось все время засекреченным.