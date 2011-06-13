На границе с Польшей белорусский ОМОН разогнал недовольных слезоточивым газом

В Беларуси в воскресенье разогнали около сотни демонстрантов в одном из пунктов пропуска на границе с Польшей, которые протестовали против введенных ограничений вывоза горючего из страны.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным польских медиа, протест возник после того, как пограничники начали возвращать назад водителей, которые недавно уже пересекали границу с Польшей.

Согласно введенным на выходных белорусскими властями новыми правилами вывоза товаров, ряд из них – среди которых бензин и дизтопливо – можно вывозить не чаще, чем раз в 5 дней.

„Около 100 водителей заблокировали о 18.00 по местному времени в воскресенье пункт пропуска, требуя отмены введенных ограничений. Против протестующих выслан ОМОН, но демонстранты взялись за руки и пели белорусский гимн. Демонстрацию удалось разогнать лишь благодаря использованию слезоточивого газа”, - отмечает TVN24.

Польские медиа рассказывают, что перевозка товаров в Польшу из Беларуси является одним с главным источников дохода для многих белорусов, проживающих в приграничной зоне.

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО объяснил ограничение на вывоз товаров желанием избежать увеличения цен на них внутри страны, заметив, что, например, бензин в Польше и Литве в 2-3 раза дороже.

„Ми несем убытки, когда наши продукты вывозят”, - сказал белорусский президент, слова которого приводят польские медиа.

TVN24 также напомнило, что в конце прошлой недели заявление А.ЛУКАШЕНКО о необходимости уменьшить цены на автомобильное горючее привело к его удешевлению до почти 20% после подорожания на треть несколько дней назад.

Справка УНИАН. В Беларуси, которая является вторым после Украины наибольшим непосредственным восточным соседом Польши, в марте этого года возник значительный дефицит валюты, приведший к появлению черного рынка и значительно выше курса валют, нежели официальный.

Национальный банк вводил ряд ограничений для решения проблемы, но они не имели положительного эффекта.

23 мая белорусские власти официально обесценили национальную валюту на более чем 50%, что, однако, не стабилизировало ситуацию, а еще больше усилило подорожание большинства товаров и увеличило их дефицит в стране.

Власти пытаются удержать рост цен административными ограничениями.