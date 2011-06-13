Число жертв кишечной инфекции в Германии возросло до 35 человек

Число погибших от кишечной инфекции в Германии выросло до 35 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание ZEIT.

Ранее сообщалось о 31 погибшем.

Согласно основной версии ученых, источником заражения являются пророщенные злаки.

Вспышка кишечной инфекции изначально была зафиксирована на севере Германии. Сначала предполагалось, что переносчиком опасных бактерий являются салатные огурцы из Испании, но это предположение не подтвердилось. Затем специалисты заявили, что источником инфекции могла стать ферма в Нижней Саксонии, которая поставляет на рынки страны пророщенную сою и другие злаки, используемые для приготовления салатов и вторых блюд.

Инфекцию вызвала так называемая энтерогеморрагическая бактерия Escherichia coli (кишечная палочка). Бактерия E.coli часто присутствует в кишечнике людей и теплокровных животных. Большинство ее штаммов безвредны, но некоторые штаммы, такие, как энтерогеморрагическая кишечная палочка, могут вызывать тяжелые болезни пищевого происхождения.