В Турции перевернулся и загорелся автобус: погибли десять человек

По меньшей мере десять человек погибли, около 20 получили ранения в результате аварии автобуса в Турции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкие СМИ.

Автобус, следовавший из Стамбула в черноморский город Трабзон, по невыясненным пока причинам врезался в дорожный указатель в уезде Гореле, перевернулся и загорелся.

СМИ сообщают о десяти погибших и более 20 пострадавших, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились более 40 человек.

По предварительной версии следствия, водитель автобуса мог уснуть за рулем. Данных о том, были ли в автобусе туристы, пока нет.