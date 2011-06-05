Лавров: мы знаем, как урегулировать проблему Керченского пролива

Москва и Киев достигли принципиального понимания по вопросу Керченского пролива, приняты соответствующие решения, сообщил глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ, выразив надежду, что о достигнутых договоренностях будет объявлено в ближайшее время.

Об этом С.ЛАВРОВ сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Качественный прорыв достигнут, по Керченскому проливу проблем нет", - сказал он.

"У нас сейчас с украинским руководством достигнуто принципиальное понимание. Мы знаем, как урегулировать проблему Керченского пролива... Я, по понятным причинам, не буду вдаваться в детали - будет, надеюсь, в ближайшем будущем объявлено о достижении договоренности, которая охватывает во всеобъемлющем контексте все три компонента этой проблемы: Керченский пролив, Азовское море, Черное море", - отметил он.

С.ЛАВРОВ подчеркнул, что урегулирование этого вопроса "может быть только комплексным". "И мы должны понять, как уже достигнутое согласие по, собственно, Керченскому проливу будет отражаться на той линии, которая должна пройти в Азовском море и в Черном море. Но это уже, повторяю, второстепенная вещь", - добавил он.

По словам С.ЛАВРОВА, "Керченский пролив - жизненно важная артерия и для России, и для Украины". "Это выход в Азовское море. В контексте геополитических рассуждений и телодвижений, которые связаны с углеводородами, с транзитным и иным потенциалом этого важнейшего региона, Азовское море, его режим правовой, конечно же, имеют значение", - указал министр.