Под Минском построят храм в честь Феодосия Черниговского

В селе Петришки Минской области возводится первый в Беларуси храм в честь святителя Феодосия Черниговского.

Об этом сообщает черниговское интернет-издание "Высокий Вал".

Строительство началось с благословения Митрополита Минского и Слуцкого ФИЛАРЕТА в прошлом году. На средства прихожан и настоятеля прихода иерея Георгия РОМАНОВСКОГО уже заложен фундамент и приобретены некоторые строительные материалы.

Село Петришки расположено в 35 километрах от Минска. Сейчас в нем проживают более 1000 жителей. В 2001 году стараниями благочинного церквей Минского второго районного округа иерея Николая МОЗГОВА и верующих жителей там была зарегистрирована православная община в честь святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. Для потребностей верующих передан дом, ранее принадлежавший двум жительницам села и подаренный Минской епархии.