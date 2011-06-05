Белоруссия получит кредит в обмен на приватизацию

Министры финансов стран ЕврАзЭС (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан)одобрили выделение кредита для Белоруссии в размере 3 млрд долларов из резервного фонда организации, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Дмитрий Песков.

"Министры финансов стран, входящих в ЕврАзЭС, одобрили выделение кредита для Белоруссии в размере 3 млрд долларов на три года", - сказал Песков.

Он пояснил, что в первый год будет выделен 1,2 млрд долларов из резервного фонда ЕврАзЭС, во второй год - 800 млн долларов и в третий год - еще миллиард.

По словам министра финансов России Алексея Кудрина, одно из условий предоставления кредита - это приватизация белорусских активов на сумму в 7,5 млрд долларов в течение трех лет.

Кредит будет предоставлен на десять лет несколькими траншами в течение трех лет по плавающей ставке 4,1% годовых.