Досрочные выборы проходят в Португалии

В Португалии сегодня проходят досрочные парламентские выборы.

В марте правительство социалистов во главе с Жозе Сократешем ушло в отставку - после того, как парламент отверг предложенный им план жесткой экономии бюджетных расходов.

Согласно данным предвыборных опросов, наиболее вероятна победа оппозиционной правоцентристской социал-демократической партии. Шансы на успех, однако, есть и у социалистов.

Новому правительству предстоит реализовать программу сокращения госрасходов и провести приватизацию - это является условием выделения Лиссабону финансовой помощи от ЕС и МВФ объемом в 78 миллиардов евро, сообщает Радио Свобода.