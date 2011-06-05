Досрочные выборы проходят в Португалии
06:40, 05 июня 2011Мир
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Прежний парламент отверг план экономии
В Португалии сегодня проходят досрочные парламентские выборы.
В марте правительство социалистов во главе с Жозе Сократешем ушло в отставку - после того, как парламент отверг предложенный им план жесткой экономии бюджетных расходов.
Согласно данным предвыборных опросов, наиболее вероятна победа оппозиционной правоцентристской социал-демократической партии. Шансы на успех, однако, есть и у социалистов.
Новому правительству предстоит реализовать программу сокращения госрасходов и провести приватизацию - это является условием выделения Лиссабону финансовой помощи от ЕС и МВФ объемом в 78 миллиардов евро, сообщает Радио Свобода.
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