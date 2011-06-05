Суд над журналистом "Газеты выборчей" начнется в Гродно

Журналист польской "Газеты выборчей" Андрей Почобут предстанет перед судом 14 июня в белорусском Гродно, сообщила журналистам в субботу жена Почобута Оксана.

"Заседание начнется в 10 часов в суде Ленинского района Гродно", - рассказала супруга журналиста.

В конце марта в отношении Почобута было возбуждено уголовное дело по обвинению в оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко. 6 апреля журналист был задержан белорусскими правоохранительными органами в Гродно, где постоянно проживал.

Почобут работал белорусским корреспондентом "Газеты выборчей", но в 2009 году МИД лишил Почобута аккредитации в качестве иностранного журналиста.

В основе уголовного дела Почобута - его публикации. Он обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса - "оскорбление президента Белоруссии" (до двух лет) и "клевета в отношении президента Белоруссии" (до четырех лет).