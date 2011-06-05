Глава МИД Британии провел переговоры в Ливии

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Уильям Хейг завершил визит в ливийский город Бенгази, где он провел встречу с руководством Переходного национального совета Ливии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал Sky News.

Великобритания ранее объявила о признании Переходного национального совета в качестве единственного временного легитимного органа власти в стране и партнера для контактов. Британия разрешила открыть повстанцам представительство в Лондоне, а сама объявила о намерении направить посланника в Бенгази.

Представители британского правительства встретились председателем совета Мустафой Мухаммедом Абдель Джалилем.

"Мы здесь сегодня по единственной важной причине - продемонстрировать нашу поддержку ливийскому народу и Переходному национальному совету - легитимному представителю интересов народа Ливии. Мы обсуждаем ситуацию на месте и с нетерпением ждем новой встречи контактной группы по Ливии, которая состоится на следующей неделе в Абу-Даби", - сообщил Хейг.