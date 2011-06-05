Саркози может принять участие в саммите «Восточного партнерства»

Президент Франции Николя САРКОЗИ может принять участие в саммите государств-участников инициативы Европейского Союза «Восточное партнерство», запланированном на сентябрь этого года в Варшаве.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы польского правительства Дональда ТУСКА, который в конце недели находился с визитом в Париже.

По данным пресс-службы, Д.ТУСК среди других вопросов обсудил с Н.САРКОЗИ вопрос «важности баланса» между Восточной и Южной политиками соседства Евросоюза.

Д.ТУСК после переговоров отметил, что Н.САРКОЗИ задекларировал готовность поддержать политику Польши, направленную на поддержку европейских устремлений Украины.