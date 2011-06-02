В Москве родилась идея: сменять проект Южного потока на украинскую ГТС

Россия откажется от строительства «Южного потока» только в случае передачи под контроль «Газпрома» ГТС Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав МИТРАХОВИЧ заявил сегодня в Москве, выступая на международной конференции «Россия-Украина: гуманитарные и экономические основы стратегического партнерства. Шаги к модернизационному альянсу?».

«Я думаю, российское государство на это и рассчитывает, несмотря на заявления, что «Южный поток» будет построен. На самом деле, если Украина пойдет на передачу ГТС, строительство «Южного потока» еще может быть остановлено», - сказал С.МИТРАХОВИЧ.

По его словам, Россию устроит любой вариант, при котором она сможет контролировать транзит через Украину.

Он считает, что если это не произойдет, то строительство будет начато, при том, что это никому не выгодно.

«Украина теряет деньги за транзит, Россия платит огромные деньги за «Южный поток» - минимум 15,5 млрд. долл., хотя мы считаем, что это будет стоить в два раза больше. Самой Европе это не очень выгодно, поскольку она попадет под влияние Турции, которая должна дать согласие на прокладку трубы «Южного потока», - сказал С.МИТРАХОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля текущего года министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявлял, что Украина ведет «напряженную дискуссию» с Россией о проекте газопровода «Южный поток», который «вреден нашей стране».

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м, проектная мощность – 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.