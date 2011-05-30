Кто виноват в массовом отравлении огурцами?

Испанское правительство намерено потребовать от Евросоюза компенсации ущерба из-за подозрений в том, что зараженные инфекцией огурцы, которые привели к отравлению сотен людей и к гибели 12 из них, привезены именно из Испании. Об этом, как сообщает Agence France-Presse, заявила министр сельского хозяйства Испании Роса Агилар (Rosa Aguilar).

По ее словам, всей сельскохозяйственной отрасли Испании нанесен значительный ущерб, пострадал сам бренд страны. Агилар добавила, что будет использовать любую возможность для получения помощи в рамках Всемирной торговой организации.

Скандал, связанный с массовым заражением огурцов штаммом Enterohaemorrhagic E. coli в Европе, стал развиваться с конца прошлой недели, напоминает Лента.ру. Сначала эксперты из берлинского института имени Роберта Коха (RKI) предостерегли от употребления в пищу овощей из северных регионов Германии, но затем выяснилось, что массовое отравление было вызвано партией огурцов из Испании.

За последние несколько дней инфекция распространилась в несколько стран. В Испании утверждают, что пока не доказано, появилась ли инфекция в овощах именно в Испании - возможно, огурцы были заражены при транспортировке.