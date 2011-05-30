Министр иностранных дел Греческой Республики Димитрис ДРУТСАС заявляет, что Греция поддерживает евроинтеграционные устремления Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом Д.ДРУТСАС сказал на встрече с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНыМ.

Д.ДРУТСАС также заявил, что Греция приветствует путь реформ, который избрала Украина, и поздравил Украину с председательством в Комитете министров Совета Европы. Он также поздравил Украину с председательством в ОБСЕ, которое начнется в 2013 г., и выразил готовность поделиться опытом председательства Греции в этой международной организации.

Министр иностранных дел отметил, что Греция прилагает усилия к упрощению процедуры получения виз для украинских граждан, отметив, что на цели - отмена визового режима для украинцев, которые хотят посетить Греческую Республику. «Мы относимся к тем странам Евросоюза, которые стремятся, чтобы отмена визового режима состоялась как можно раньше», - сказал он.

Д.ДРУТСАС отметил существование значительного потенциала для развития двустороннего сотрудничества, учитывая общие интересы и отсутствие проблем во взаимоотношениях. По его словам, Украину и Грецию «объединяет прошлое и культура, что является важным элементом двусторонних отношений».

Министр иностранных дел также пригласил председателя Верховной Рады посетить Греческую Республику с визитом.

В свою очередь, В.ЛИТВИН заявил, что Украина заинтересована в том, чтобы украинско-греческий политический диалог приобрел более интенсивный характер. Он подтвердил приглашение председателю парламента Греческой Республики посетить Украину с визитом в удобное для него время.

В.ЛИТВИН отметил, что для Украины «крайне важно наращивание двустороннего сотрудничества», и выразил надежду, что работа украинско-греческой Межправительственной смешанной рабочей группы по вопросам экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества приобретет системный характер.

Спикер также обратился к министру с просьбой посодействовать в вопросе выполнения процедур, связанных с вступлением в действие межправительственного Соглашения о военно-техническом сотрудничестве и межведомственного Соглашения о сотрудничестве в сфере государственного управления и административной реформы.

В.ЛИТВИН отметил важность дальнейшего развития двусторонних отношений в культурно-гуманитарной сфере. В частности, по его мнению, необходимо приложить усилия к проведению Дней Греции в Украине и Украины - в Греции.

По его словам, крайне важным является обеспечение потребностей национальных меньшинств в наших странах, отметив, что в этом контексте нужно завершить проработку и подписание сторонами Соглашения о социальном обеспечении.