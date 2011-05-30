Двое осужденных экс-кандидатов в президенты Беларуси обжалуют приговор

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия", экс-кандидат в Президенты Виталий РЫМАШЕВСКИЙ намерен в кассационном порядке обжаловать приговор суда о лишении его свободы условно сроком на 2 года.

Об этом сообщается на сайте незарегистрированной партии "Белорусская христианская демократия".

"Для меня условный срок - это не свобода. Эти условия я ощутил на себе после освобождения из СИЗО КГБ. Белорусские демократические политики даже без условного наказания в любой момент могут оказаться за решеткой", - цитирует сайт слова своего лидера В.РЫМАШЕВСКОГО.

Кроме того, как сообщает белорусская служба радиостанции "Свобода", еще один экс-кандидат в Президенты Владимир НЕКЛЯЕВ также намерен подать апелляцию на вынесенный ему приговор в виде лишения свободы на 2 года с отсрочкой исполнения наказания на 2 года.

"Мы изложили свою позицию и считаем, что приговор в отношении НЕКЛЯЕВА является безосновательным. Но кто знает, как решит суд", - сказала адвокат В.НЕКЛЯЕВА Тамара СИДОРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, В.НЕКЛЯЕВ и В.РЫМАШЕВСКИЙ выдвигались кандидатами в Президенты Беларуси для участия в выборах 19 декабря 2010 года. Однако через некоторое время по подозрению в организации и участии "в массовых беспорядках" в день выборов были задержаны и помещены в СИЗО Комитета государственной безопасности Беларуси. В.РЫМАШЕВСКИЙ был освобожден через несколько дней под подписку о невыезде, а В.НЕКЛЯЕВ - через несколько месяцев под домашний арест.

20 мая суд Фрунзенского района Минска приговорил В.РЫМАШЕВСКОГО к двум годам лишения свободы условно, а В.НЕКЛЯЕВА - к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2 года.