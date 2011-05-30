Далай-лама официально сложил полномочия политического лидера Тибета. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства Тибета в изгнании, передает Лента.ру.

Для официальной передачи власти Далай-лама подписал поправки в Конституцию Тибета. В измененном варианте Конституции отмечается легитимность Центральной тибетской администрации (ЦТА), в частности, ее демократически выбранных институтов, в качестве законного представителя тибетского народа. Ранее эти обязанности возлагались и на ЦТА, и на Далай-ламу.

Самого Далай-ламу новая Конституция определяет как "защитника и символа Тибета и тибетского народа".

Далай-лама объявил о сложении с себя полномочий политического лидера Тибета в марте 2011 года в пользу демократически избранного правительства, подчеркнув при этом, что останется духовным лидером тибетцев. Вскоре после этого были проведены всенародные выборы, по результатам которых премьер-министром Тибета стал 44-летний юрист Лобсанг САНГАЙ (Lobsang Sangay).